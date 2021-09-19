Üye Girişi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi - Son Dakika

BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi

19.09.2021 14:37
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi, System.String[]

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'nin yenilenen binası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımlarıyla hizmete açıldı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'nin yenilenen binası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımlarıyla hizmete açıldı. Bakan Gül, Bursa'nın BTSO TAM ile Londra ve Frankfurt gibi tahkim ve arabuluculukta dünyanın örnek şehirleri arasına girdiğini belirterek, "Çağı yakalayan, gelişime ve yeniliğe açık bir anlayışla yapılan tüm faaliyetleri bakanlık olarak bizler de destekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki oda ve borsalar arasında tahkim ve arabuluculuk merkezini 2015 yılında ilk kez hayata geçiren BTSO, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Türkiye'de gelişmesi için önemli bir adım attı. BTSO TAM'ın Altıparmak'taki yenilenen hizmet binası törenle açıldı. Programın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözüm yöntemleri konusunda Türkiye'de dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri ve kurumsal mekanizmaları hukuk camiasına kazandırdıklarını söyledi.

"BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nden çok gurur duydum" diyen Bakan Gül, BTSO'nun vizyonu sebebiyle BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimini kutladı. Bursa'ya yakışan bir merkezin faaliyete geçtiğini ifade eden Gül, "BTSO TAM Bursa'ya yakışan, bu işin ruhuna uygun olarak hazırlanmış çok önemli bir merkez. BTSO'yu ve tüm ekibini tebrik ediyorum" dedi.

Bursa'nın BTSO TAM ile dünyada örnek gösterilen tahkim ve arabuluculuk merkezleri arasına girdiğini belirten Bakan Gül, "Bursa, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında ülkemizin öncü şehirlerinden birisi. BTSO, Bursa'mızın sanayi ve yatırım kenti olmasına çok önemli katkı sağlıyor. Bursa, BTSO TAM ile tahkim ve arabuluculuk konusunda Londra ve Frankfurt gibi dünyanın örnek şehirleri arasındaki yerini aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü ile tahkim hakemliği eğitimlerinin BTSO'da veriliyor olması ayrıca sevindirici. Çağı yakalayan, gelişime ve yeniliğe açık bir anlayışla yapılan tüm faaliyetleri bakanlık olarak destekleyeceğiz. Tahkim ve arabuluculuk merkezlerinden gelen tüm önerileri yakından takip edeceğiz. Bizim yaklaşık bin yıllık ahilik geleneğimiz var. Bizler sorunları uzlaşma ile çözen bir milletiz. Bu merkezlerimiz ihtilafların çözüme kavuşturulma iradesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Adalet ve güven duygusu güçlü olan bir ülkenin ekonomisinin de güçlü olacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bu kapsamda toplumumuzun ve iş dünyamızın ihtiyacına cevap veren düzenlemelerin yanı sıra Singapur Sözleşmesi'nin imzalanması, ülkemizin iş dünyasındaki hukuki güvenliğini güçlendirmiş ve Türkiye'mizi yabancı yatırımlar için daha da cazip bir ülke haline getirmiştir. Bununla birlikte çalışma hayatında zaman ve itibar kayıplarının önüne geçen tahkim ve arabuluculuk imkanlarının geliştirilmesi de gerek çalışma hayatı gerekse de hukuk sistemimiz için stratejik nitelikte adımlardır" dedi.

Başkan Burkay, BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin yargıdaki iş yükünü hafifletirken, öngörülebilir yatırımlara ve yeni iş olanaklarına zemin hazırlayan, firmalara uluslararası ticarette zaman ve itibar kazandıran önemli bir ekosistemin parçası olduğunu vurguladı. Türkiye'deki ilk ileri arabuluculuk eğitimlerini düzenleyen BTSO TAM ile Bursa'da tahkim hakemi, arabulucu ve uzlaştırıcı yetiştirilmesinde etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, şöyle konuştu:

"Bursa Uludağ Üniversitemiz ve merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu ile yaptığımız işbirliğiyle tahkim hakemi ve tahkim avukatı yetiştirilmesine de öncülük ediyoruz. Dünya genelinde İngilizce olarak verilen tahkim hakemliği eğitimi, işbirliklerimiz kapsamında dünyada ilk defa Türkçe olarak BTSO TAM tarafından Bursa'da gerçekleştirildi. Başta tahkim ve arabuluculuk merkezlerimiz olmak üzere yargı reformuna dönük olarak iş dünyamız ile istişare içinde hayata geçirilen tüm uygulamalar için teşekkürlerimi arz ediyorum. BTSO olarak arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ülkemizde daha da gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Arabuluculuğun dava şartı olarak yasal düzenlemeye kavuşmasının BTSO'nun talepleri arasında olduğunu belirten Başkan Burkay, bu düzenlemenin hayata geçmesinden dolayı Bakan Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTSO'nun küresel vizyona sahip projeleriyle kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Kentimizin ekonomik gücünün çatısını BTSO oluşturuyor. Bugüne kadar küresel vizyona sahip sürdürülebilir proje ve politikalarla BTSO birçok odamıza ilham kaynağı oldu. BTSO, 2015 yılında Türkiye'de arabuluculuk merkezini hayata geçiren ilk oda unvanını da taşımaktadır. Arabuluculuk karnesine baktığımızda Bursa, Türkiye'nin nüfusa oranla en başarılı ili konumunda. BTSO TAM'ın kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Gül, açılışın ardından BTSO TAM'ın yenilenen merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında BTSO TAM Divan Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan'dan bilgi aldı. Bakan Gül program kapsamında ayrıca Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Programa, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, bakanlık bürokratları, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile konsey başkanları katıldı. - BURSA

BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi
BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Adalet Bakanı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 14:57 Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı 14:50 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak 14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme 14:27 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu 14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
14:58 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak
14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
14:43 Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti
14:29 Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi
14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı         
14:57
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi         
14:44
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti         
14:28
Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor         
14:22
Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde         
12:53
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 15:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: BTSO TAM'ın yenilenen binası hizmete girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement