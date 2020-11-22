BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı - Son Dakika

BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı

22.11.2020 12:42
BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı, System.String[]

İhracat odaklı projeleriyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği webinar ile tasarımın merkezi olarak kabul edilen İtalya pazarına ve ülkede sunulan ticaret fırsatlarına odaklandı.

İhracat odaklı projeleriyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği webinar ile tasarımın merkezi olarak kabul edilen İtalya pazarına ve ülkede sunulan ticaret fırsatlarına odaklandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, "Bursa iş dünyası olarak 1,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatımızı pandemi sonrası dönemde artırmak istiyoruz" dedi.

BTSO, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursa iş dünyasının ticarette yol haritasını belirlemek üzere dijital platformda düzenlenen toplantı serisinde yeni durak İtalya oldu. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Milano Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bursa'dan İtalya'ya 1,2 milyar dolar ihracat

BTSO Başkan Yardımcısı Şener, pandemi sürecinde ağırlıklı olarak ticaret müşavirleri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla düzenledikleri online seminerlerle Bursa iş dünyasının ihracattaki yeni fırsatlara odaklanmasını hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli ticari partnerleri arasında yer alan İtalya'daki pazar fırsatlarına odaklandıklarını ifade eden Cüneyt Şener, "İtalya, imalat sanayinde son 30 yılda Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisi konumunda. Bursa'da İtalyan sermayeli 36 firma bulunuyor. Kentimizden İtalya'ya ihracat yapan 800'ü aşkın firma bulunuyor. İtalya'ya 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracatımızı daha fazla artırmak ve özellikle salgın sonrası gelişecek olan ticaret hareketleriyle İtalya pazarında çok daha etkin bir konuma ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik de Türkiye'nin ihracatında üçüncü sırada bulunan İtalya ile ticarette pandemi nedeniyle düşüş yaşandığını söyledi. Bursa'nın İtalya pazarının ihtiyaçlarıyla uyumlu üretim ekosistemiyle iki ülke ticaretinin yeniden artmasında etkin bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Canik, "Pazarın dinamiklerini ve güncel ihtiyaçlarını takip etme noktasında ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz çok önemli görevler üstleniyor." dedi.

Türkiye'nin Milano Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan da ihracatçıya sunulan fırsatlar konusunda sunum gerçekleştirdi. İhracat Genel Müdürlüğü'nde 10 yıllık bir tecrübenin ardından yaklaşık 2 ay önce yeni görevine başladığını belirten Ergan, ihracatçı firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanması gerektiğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın pazar araştırmasından tanıtım harcamalarına, açtıkları birimlerin giderlerinden marka tescillerine kadar birçok konuda önemli destekler sunduğunu hatırlatan Ergan, İtalya pazarını hedefleyen firmaların söz konusu desteklerden faydalanmak üzere ticaret ataşelikleriyle irtibat kurmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2019 yılında İtalya'ya 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun karşılığında ise 8,6 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkati çeken Ergan, "İki ülke arasındaki ticaret dengesinde ilk kez fazla verdik. İtalya pazarında tasarım ön planda. Her sektörün kendi kuralları var. Spesifik ürünleri ve talepleri konusunda firmalarımıza rehberlik yaparak bu pazarda sağlam ve sürdürülebilir artışa devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ticaret, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek         
12:35
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada         
11:56
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı         
10:13
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 12:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei