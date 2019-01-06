Son Dakika Haberleri: BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı

BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı

43 dakika önce

Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü 14 UR-GE ve bir HİSER Projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.

BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü 14 UR-GE ve bir HİSER Projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:40 

Bursa, Türkiye, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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