BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı
43 dakika önce
Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü 14 UR-GE ve bir HİSER Projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.
Ticaret Bakanlığı
ile yürüttüğü 14 UR-GE ve bir HİSER Projesi ile Türkiye
'de liderliğini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:40
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