BTSO üyeleri savunma sanayiinde yeni işbirlikleri için Londra'da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi üyeleri, Londra'da savunma sanayiinde dünya devi firmaların vitrine çıktığı 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda incelemelerde bulundu.



Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalara imza atan BTSO, savunma sektörüne yönelik önemli bir organizasyona katıldı. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Derneği (BASDEC) üyesi firmalar, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen Uzay Havacılık ve Savunma UR-GE Projesi çerçevesinde 'DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.



Stratejik sektörlerde Bursalı firmaların üretim ve ihracat kabiliyetini artırmayı hedefleyen organizasyon kapsamında BTSO üyesi firmalar B2B organizasyonu da gerçekleştirdi. Birleşik Krallık'ın en önemli kümelenmesi olan ADS Group üyesi firmalarla bir araya gelen heyet ayrıca alt yüklenciler için B2B ve tanıtım organizasyonu olan "Manufacturing Hub" programına katıldı. Programda havacılık ve savunma sektörü için gerekli olan AS 9100 belgesi olan firmalar da yer aldı.



BASDEC Başkan Yardımcısı ve Heyet Başkanı Muhsin Mardin, otomotiv ve makine gibi farklı sektörlerde üretim kabiliyetine sahip olan Bursa'nın BTSO'nun da destekleriyle stratejik alanlarda konumunu güçlendirdiğini söyledi. BTSO bünyesinde kurulan Uzay Havacılık ve Savunma kümelenmesinin sektörde örnek bir birliktelik sağladığını kaydeden Muhsin Mardin, "Şehrimiz, savunma ve havacılık sektörlerinde önemli bir potansiyel taşıyor. BTSO'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın da sektörlerimizin ihracat ve katma değerli üretim noktasında gelişmesine dönük destekleri var. Şimdiye kadar farklı coğrafyalarda birçok prestijli organizasyona katıldık. Her bir organizasyon bizlere önemli katkılar sağladı. Londra'da katıldığımız fuar da firmalarımız için oldukça verimli oldu. Savunma ve havacılık firmalarıyla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ediyorum" dedi.



DSEİ London Fuarı'nda 50'den fazla ülkeden bin 700 iştirakçi yer aldı. Türkiye'den Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş., MKE gibi firmalar da fuarda çalışmalarını sergiledi. - BURSA