BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Nefes Kredi Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işletmelerin toparlanmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre Burkay, video konferans yöntemiyle düzenlenen BTSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgının reel sektör ve finansal alandaki olumsuz etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Nefes Kredi Paketi'ne değinen Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hibe ve Nefes Kredisi, işletmelere bu zor günlerde umut aşıladı. Tüm bu adımlar için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duyurusunu yaptığı Nefes Kredisi ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerimiz için piyasa şartlarına göre çok daha uygun kredi imkanı oluşturacağız. TOBB koordinasyonunda yürütülecek Nefes Kredisi kapsamında, bankalarla yapacağımız anlaşmalar ile 500 milyon liraya varan kredi hacminden üyelerimiz faydalanabilecek."

Ticaret ve sanayi odalarının üyeleri için de destek beklediklerini aktaran Burkay, firmaların kullandığı Kredi Garanti Fonu destekli krediler ile ticari kredi ana para ve faiz taksitlerinin ertelenmesini talep etti.

Burkay ayrıca geçen yıl uygulanan çek ödeme destek kredisinin yeniden devreye alınması, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.