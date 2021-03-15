BTSO, üyelerinin yanında - Son Dakika

BTSO, üyelerinin yanında

15.03.2021 13:32
BTSO, üyelerinin yanında, System.String[]

19 salgını döneminde üyelerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 1 Mart sonrasında başlayan ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetim ekipleri oluşturdu.

COVID-19 salgını döneminde üyelerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 1 Mart sonrasında başlayan ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetim ekipleri oluşturdu. Ekipler, firmaları ziyaret ederek hazırlanan bilgilendirme afişleri ile çalışanlar için siperlik dağıtımı yaparak denetimlerini gerçekleştiriyor.

BTSO, pandemi döneminde çok sayıda projeyi hayata geçirdi. TOBB öncülüğünde hayata geçen Nefes Kredisinin yanı sıra kriz masası, dijital iletişim platformları, online eğitimler, vefa destek grupları, sağlık çalışanlarına yönelik destekler, protokolün katıldığı istişare toplantıları gibi önemli adımlar atan BTSO, bu hamlelerine kontrollü normalleşmenin uygulanmaya başlandığı mart ayı itibariyle de devam ediyor.

Pandemi döneminde bütün iletişim platformlarını faal bir şekilde kullanmaya gayret gösteren BTSO, 1 Mart sonrasında başlayan ve kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 'oda denetim ekipleri' oluşturdu. BTSO'ya bağlı işletmelerde denetim ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştiren ekipler şehir merkezindeki farklı bölgelerde yer alan firmaları ziyaret ederek, kısmi kısıtlamaların uygulandığı süreç ve temizlik, mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.

Restoran ve kafe gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik afişler hazırlayan BTSO, şimdiye kadar tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin yanı sıra şehrin farklı mevkilerindeki firmalarda denetim ve rehberlik hizmeti verirken, firmaların çalışan sayısı kadar siperlik ve bilgilendirme afişi dağıtımı gerçekleştirdi.

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan BTSO üyelerine yönelik siperlik dağıtımı yapıldı. Meclis üyesi Erdinç Şentürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın pandemi döneminde başta çarşı esnafı olmak üzere sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini ilgili makamlara ilettiğini belirterek, "Pandemi boyunca odamız, üyelerinin yanında olmaya ve onların derdini dinlemeye özen gösterdi. Birçok talebimizin sonuçlanmasında odamızın öncülük ettiğini biliyoruz. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ederim."

BTSO 27. Meslek Komite Üyesi Erol Çağlayan ise, bir yıldır yoğun bir şekilde etkisini gösteren virüs salgını döneminde BTSO'nun yoğun bir çalışma temposu sergilediğini belirtti. BTSO'nun üyelerinin yanında olduğunu her zaman hissettirdiğini ifade eden Çağlayan, "Salgın döneminde çarşı esnafı zor bir dönemden geçti. Biz de komite olarak üyelerden gelen her talebi BTSO'ya ilettik. Odamız bu konuda bizleri yalnız bırakmadı. BTSO'ya sektörümüze yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

BTSO, üyelerinin yanında
BTSO, üyelerinin yanında

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, üyelerinin yanında - Son Dakika Ekonomi


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