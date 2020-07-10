BTSO ve Anadolu Sigorta'dan 'Güvenli Gelecek' Protokolü - Son Dakika

BTSO ve Anadolu Sigorta'dan 'Güvenli Gelecek' Protokolü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Anadolu Sigorta, BTSO üyelerine ve üyelerin sahibi oldukları firmaların çalışanlarına yönelik avantajlı sigorta poliçesi sahibi olma imkanı sağlayacak 'GüvenliBiz Sigortası' protokolüne imza attı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Anadolu Sigorta, BTSO üyelerine ve üyelerin sahibi oldukları firmaların çalışanlarına yönelik avantajlı sigorta poliçesi sahibi olma imkanı sağlayacak 'GüvenliBiz Sigortası' protokolüne imza attı.


Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren oda ve borsalara örnek teşkil edecek projelerin merkezi haline gelen BTSO ile Anadolu Sigorta arasında yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen protokol ile oda üyelerine ve üyelerin sahibi oldukları firmaların çalışanlarına Anadolu Sigorta'nın Güvenli Gelecek ürünü kapsamında özel indirim uygulanacak. BTSO üyeleri, 'Güvenli Biz Maxi BTSO' poliçesi ve 'Güvenli Biz Gold Plus BTSO' poliçelerinin avantajlarından faydalanabilecek.


"Üyelerimize avantaj sağlayan çalışmalar yapıyoruz"


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO ile Anadolu Sigorta arasında yapılan işbirliğinin hayırlı olmasını diledi. BTSO olarak kent ve ülke ekonomisinin dinamizmini artırmak adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Burkay, "Salgın döneminde de üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Oda olarak daha önce başta 'BTSO BİZ' projesi olmak üzere üyelerimize avantajlar sunan birçok projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda Anadolu Sigorta ile yapılan işbirliği de üyelerimize önemli imkanlar sağlıyor. Tüm üyelerimizin avantajlı poliçe imkanlarından faydalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Anadolu Sigorta'nın Genel Müdürü Mehmet Şencan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisine değer katan projelerin mimarı olan, ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri. Pandemi sürecinde sağlık ve sigorta konusu daha büyük önem arz ediyor. Biz de Anadolu Sigorta olarak BTSO ile güzel bir işbirliği yapıyoruz. Protokol ile BTSO üyeleri ve firma çalışanlarının çocuklarının eğitiminin devamını sağlamaya yönelik güvence sunan ferdi kaza poliçesi hazırladık. 'Güvenli BİZ Maxi BTSO' ve 'Güvenli BİZ Gold BTSO' şeklinde iki ayrı ürün oluşturduk. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun. Bursalı firmalarımızın en üst düzeyde bu poliçelerden faydalanmasını hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Anadolu Sigorta, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO ve Anadolu Sigorta'dan 'Güvenli Gelecek' Protokolü - Son Dakika Ekonomi
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