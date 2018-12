Btso Yönetim Kurulu Başkanı Burkay Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılında özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayiinde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam ettiğini belirterek, "2018 yılında açılan firma sayısının 4 binin üzerine çıkarak rekor kırması...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılında özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayiinde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam ettiğini belirterek, "2018 yılında açılan firma sayısının 4 binin üzerine çıkarak rekor kırması Bursa'nın yatırımcısına her zaman güven veren bir şehir olduğunun delili. İş dünyası olarak 2019 yılında da yeni başarılara ulaşmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz" dedi.



BTSO Başkanı Burkay, 2018 yılı Türkiye ve Bursa ekonomisini değerlendirdi. İbrahim Burkay, Türkiye'nin seçimler, dış politikadaki gerginlikler ve döviz kurlarında yaşanan hızlı artışlara rağmen 2018 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 4,7'lik bir ekonomik büyüme kaydettiğini hatırlattı. Üst üste 8 çeyrektir büyüme performansı gösteren Türkiye'nin 2018 yılının yılın ilk 11 ayında 155 milyar doları aşan ihracat başarısı sergilediğini dile getiren Burkay, dış ticaretteki yaşanan bu sürecin Türkiye'nin ihracattaki iştahının aynı şekilde devam etme kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ülkesine güvenen müteşebbislerinin performansıyla Türkiye'nin 2018 yılını yaklaşık 170 milyar dolarlık ihracat rekoru ile tamamlayacağına inandığını belirten İbrahim Burkay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, hükümetimizin dirayetli duruşu ve proaktif politikaları etrafında birleşen ülkemiz, uluslararası siyasetten ekonomiye kadar başarılarını 2019 yılında da sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.



Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) Türkiye ekonomisi için ana yol gösterici olacağını vurgulayan Burkay, "Yeni yılda öncelikle ekonomide dengelenmenin sağlanması ve bu amaçla ekonomik büyümenin 2019 yılında sürmesini bekliyoruz. Cari açıkta gerileme 2019 yılında da sürecek ve Merkez Bankası'nın para politikası enflasyonu ile finansal istikrarı gözetecektir" ifadelerini kullandı.



"Açılan şirket sayısı 4 binin üzerine çıktı"



Türkiye'nin sanayi ve ihracat merkezi Bursa'nın Türkiye'nin büyümesinde sürükleyici güç olma özelliğini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Burkay, "2018 yılının ilk yarısındaki canlı iç talep ve göreceli hızlı ekonomik büyüme, Bursa sanayi üretimini ve ticaretini de olumlu etkiledi. 2018 yılında özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayi kesiminde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam etmesi, Bursa'nın yatırımcısına her zaman güven veren bir kent olduğunun göstergesidir. Odamızın kayıtlarına baktığımızda açılan şirket sayısı 4 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. İş dünyası olarak 2019 yılında da yeni başarılara ulaşmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.



Başkan Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa ekonomisinin nitelikli büyümesi için üyelerinin hizmetine sundukları projeleri hız kesmeden sürdüreceklerini vurguladı. Bursa'nın BTSO liderliğinde ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde sürükleyici rolünü 2018'de daha da güçlendirdiğini vurgulayan Burkay, 5 yıllık süreçte Bursa'nın ortak akılla güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi, güçlü bir vizyon ve güçlü bir nesil temeliyle 40'ı aşkın makro projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.



Mega projeler hayata geçiyor



Başkan Burkay, Türkiye'nin hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağının hiç şüphesiz üretim yeteneği olduğunu; bu noktada ekonomi içerisindeki yüzde 45'in üzerindeki sanayi payıyla Bursa'nın bu alanda da Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer aldığını vurguladı. 2018 yılında ileri teknolojili üretimden ihracata; vasıflı istihdamdan sanayi ve ticarete kadar her alanda kurallara uyan değil, kuralları belirleyen bir kent vizyonuyla çalıştıklarını dile getiren Burkay, "Türkiye'nin 4'üncü sanayi devriminin en önemli sembolü olan Teknoloji Organize Sanayi Bölgemizde ilk fabrikaların temellerini 2019 yılında atmayı hedefliyoruz. Gökmen Projesi kapsamında yeni neslin uzay havacılık konusunda farkındalığını artıracak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'ni yeni yılda hizmete açmayı amaçlıyoruz. İş dünyasının en prestijli eğitim üslerinden biri haline gelecek Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ni de 2019 yılında Bursa'ya kazandırmayı planlıyoruz. Bu merkezimiz iş dünyasının referans eğitim merkezi olacak. Firmalarımızı yalın üretim odaklı, verimli üretime teşvik edecek ve firmalarımıza yeni sanayi devrimine geçişte rehberlik edecek Model Fabrika Projemizi de 2019 yılında hizmete açacağız." İfadelerini kullandı.



Bursalı firmaların dış ticaret hacmine güç katan projelere 2019 yılında da devam edeceklerini kaydeden Burkay, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 40 yeni fuar organizasyonunu takvime aldıklarını söyledi. UR-GE ve Ticari Safari Projeleri kapsamında şimdiye kadar 20 binin üzerinde yabancı alıcıyı Bursa'ya getirdiklerini, 2019 yılında da yeni alım heyeti organizasyonlarına devam edeceklerini dile getiren Burkay, "Yeni yılda ilk olarak 9 Ocak'ta Junioshow Fuarımız kapsamında 38 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcıyı Bursa'da firmalarımızla buluşturacağız. 2019 yılında hayata geçireceğimiz yeni fuar organizasyonlarımızla sektörlerimizin dış ticaret hacmini artırmayı sürdüreceğiz. Firmalarımıza birlikte hareket etme kültürüyle uluslararası alanda rekabet gücü kazandıran UR-GE projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. 14 UR-GE 1 HİSER Projesi ile Türkiye'nin en fazla proje yürüten kurumu olarak 2019 yılıda bu rakamı 20'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Burkay, Türkiye'nin ekonomi cephesinde verdiği güçlü mücadelenin önderliğini yürüten Bursa'da iş dünyası temsilcileri olarak elde edilen başarıları sürdürülebilir kılmak adına azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açıklanan bölgesel istihdam teşvikleri, makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti, elektrik ve doğalgazda yapılacak indirim, SGK ve asgari ücret destekleri, iş dünyamıza büyük moral verdi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimizin ve ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece kentimizde değil ülke ekonomimizde de yeni bir sıçramanın temelini oluşturan projelerimizi ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

