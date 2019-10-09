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Son Dakika Güncel BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Açıklaması

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Açıklaması

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirterek, "Dualarımızla ve tüm gönlümüzle devletimizin ve kahraman...

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Açıklaması, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirterek, "Dualarımızla ve tüm gönlümüzle devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.


Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terör oluşumlarına karşı kararlılığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Başkan Burkay, şöyle devam etti: "Barış Pınarı da gerek Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri gerekse de terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Türk ordusu tarafından atılmış stratejik bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı, insani krizlerin yaşandığı ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye ile birlikte bulunduğumuz coğrafyanın yeniden istikrara kavuşması adına büyük önem taşımaktadır. Türk askerinin gittiği her yerde umut vardır. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabbim bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın." - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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