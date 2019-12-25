BTSO yönetimi Fetih Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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BTSO yönetimi Fetih Müzesi'ni gezdi

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

BTSO yönetimi Fetih Müzesi'ni gezdi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Üyelerini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Yeşil bina olarak inşa edilen Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Başkan Dündar, 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade etti. Müzenin iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildiğini dile getiren Dündar, kubbeyi oturtmuş oldukları 6 ayağın Bursa'da medfun 6 tane padişahı temsil ettiğini kaydetti. Kubbenin altındaki amfi sahnenin 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullandığını belirten Dündar, müzedeki İznik çinileri hakkında da BTSO yönetimine bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra BTSO heyetine Osmanlı döneminin önemli hadiselerin resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu çok gerçekçi bulduğunu ifade eden İbrahim Burkay, adeta tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi.


Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıkan BTSO heyeti, büyük bir şaşkınlık yaşadı. 10 bin figürün yer aldığı panoramik resmi dikkatlice inceleyen BTSO heyeti, 693 yıl öncesinin Bursa'sına giderek Osmanlı'nın tarihe 'merhaba' deyişine tanıklık etti.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Ziyaret sonunda Başkan Dündar ve Burkay, ziyaretin anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.


Tarih ve kültür şehri Bursa'ya böyle önemli bir eseri kazandırmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Ekonomi ve sanayinin başkenti olan Bursa, aynı zamanda da önemli bir tarih kenti. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, sahip olduğumuz tarihin görsel olarak anlatıldığı çok önemli bir eser yapmış. Bursa'nın en önemli eserlerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etmekten dolayı mutluluk duydum. Avrupa'da ender rastlayacağımız güzellikte bir mimari yapıyı karşımızda bulduk. Bir Bursalı ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum. Bu bir vizyondur. Projenin danışmanlığını ünlü tarih profesörü rahmetli Dr. Halil İnalcık'ın yaptığını biliyorum. Aynı zamanda projenin mimarisi için Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile çalışıldı. Bu eser, ortak aklın ortaya çıkardığı bir eser. Bu yönetim anlayışından dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Tüm Bursalıların ve Bursa'ya gelen vatandaşların mutlaka burayı ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.


BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, "Bu önemli eseri gezmekten dolayı çok mutluyum. Bu eseri kentimize kazandırdığı için Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Bir Bursalı olarak ben bu eserden çok etkilendim. Bursa'da yaşayan ve şehrimize gelen herkes mutlaka bu eseri görmeli" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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