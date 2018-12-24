BTÜ, Akademik Odalarla işbirliği yapacak
58 dakika önce
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversite akademisyenleri ve TMMOB üyesi meslek kuruluşları ile bir araya gelerek, Üniversite - Oda - Sanayi işbirliğini kurmak için fikir paylaşımında bulundu.
Bursa
Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir
, üniversite akademisyenleri ve TMMOB üyesi meslek kuruluşları ile bir araya gelerek, Üniversite - Oda - Sanayi işbirliğini kurmak için fikir paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03
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