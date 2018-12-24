Son Dakika Haberleri: BTÜ, Akademik Odalarla işbirliği yapacak

BTÜ, Akademik Odalarla işbirliği yapacak

58 dakika önce

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversite akademisyenleri ve TMMOB üyesi meslek kuruluşları ile bir araya gelerek, Üniversite - Oda - Sanayi işbirliğini kurmak için fikir paylaşımında bulundu.

BTÜ, Akademik Odalarla işbirliği yapacak, System.String[]
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversite akademisyenleri ve TMMOB üyesi meslek kuruluşları ile bir araya gelerek, Üniversite - Oda - Sanayi işbirliğini kurmak için fikir paylaşımında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Arif Karademir, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:01:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BTÜ, Akademik Odalarla işbirliği yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]