Btü: Ambalajlı İçme Sularında İçilmeye Engel Bir Durum Yok

BURSA Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan 'Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi' konulu araştırmasında ortaya çıkan bilimsel değerlendirmelerin, üniversite dışındaki kaynaklarca...

BURSA Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan 'Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi' konulu araştırmasında ortaya çıkan bilimsel değerlendirmelerin, üniversite dışındaki kaynaklarca yanlış yorumlandığı belirtildi. Yazılı açıklama yapan üniversite yönetimi konu ile ilgili olarak "Ambalajlı içme sularında, ağır metaller açısından içilmeye engel bir durum mevcut değildir" dedi.



BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan "Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi" konulu araştırma sonuçlarının bazı kaynaklarca yanlış değerlendirildiğini belirten üniversite yönetimi, "Şişe ambalajlı sulardan ölçülen değerler kabul edilebilir limitlerin çok altındadır. Ek olarak, ilgili gazete haberinde belirtilen 'kurşun miktarının limit değerlerin 8 kat üzerinde olduğu' şeklindeki ifade, ppm (mg/L) birim sistemi ile ppb (µg/L) birim sistemi arasındaki farkın gazete haberinde yanlış yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Diğer yandan çalışmada bir insan ömrü boyunca bu değerlerden dolayı maruz kalabileceği risk değerlendirmesi ortalama bir insan ömrü üzerinden gerçekleştirilmiştir" dedi.



'İÇİLMEYE ENGEL DEĞİL'



Araştırma sonucunda ambalajlı içme sularındaki ağır metal içeriğinin içilmeye engel olmadığını belirten üniversite yönetimi, açıklamasının devamında, "Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerlerinin mevzuat limitleri içerisinde olduğu teyit edilmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevre ve insan sağlığına yönelik yüksek sorumluluk bilinci ile gelişmiş cihazlara sahip tam donanımlı araştırma laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri bilimsel çalışma sonuçlarının olumsuz değerler içermesi durumunda ilgili resmi makamlar ve kamuoyu ile paylaşılacağının bilinmesini arz ederiz" ifadelerini kullandı.



- Bursa

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