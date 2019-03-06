Son Dakika Haberleri: BTÜ’de mentor havuzu kuruluyor

BTÜ’de mentor havuzu kuruluyor

35 dakika önce

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından başvurusu yapılan "Ar-Ge Merkezi Üretkenlik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması" başlıklı proje, BEBKA'dan teknik destek almaya hak kazandı.

BTÜ’de mentor havuzu kuruluyor, System.String[]
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından başvurusu yapılan "Ar-Ge Merkezi Üretkenlik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması" başlıklı proje, BEBKA'dan teknik destek almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05 

Ekonomi
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