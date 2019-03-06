BTÜ’de mentor havuzu kuruluyor
35 dakika önce
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından başvurusu yapılan "Ar-Ge Merkezi Üretkenlik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması" başlıklı proje, BEBKA'dan teknik destek almaya hak kazandı.
Bursa
Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından başvurusu yapılan "Ar-Ge Merkezi Üretkenlik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması" başlıklı proje, BEBKA'dan teknik destek almaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:05
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