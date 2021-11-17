BTÜ ile TÜGVA Bursa Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle bilişim kodlama alanında çalışma yapacak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, destek ve katkı sağlanacak.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, törende, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve TÜGVA Bursa Şubesi Başkanı Murat Atlı, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, BTÜ'deki gönüllü öğrenciler, TÜGVA Bursa Şubesi bünyesinde kurulan "İcathane Atölyeleri"nde bilişim kodlama alanında çalışma yapacak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine destek ve katkı sağlayacak.

Katılacakları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık sürecinde öğrencilere danışmanlık yapacak BTÜ öğrencilerine, vakıf tarafından burs desteği sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karademir, öğrencilerin protokol kapsamında yapacağı bilgi aktarımının kariyer gelişimleri için de faydalı olacağını belirtti.

Üniversitede kendini çok iyi ifade edebilen aktif öğrenciler olduğunu aktaran Karademir, "Onların mevcut bilgi ve tecrübelerini kardeşlerine en güzel şekilde aktaracaklarına inanıyoruz. Sadece derslere girip çıkan öğrencilerden ziyade kültürel ve bilimsel faaliyetlerde bulunan ve hayata çok yönlü olarak hazırlanan öğrenciler yetiştirmeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

TÜGVA Bursa Temsilcisi Murat Atlı da kültür, sanat ve spor alanlarında gençlere yönelik pek çok proje yürüttüklerini vurgulayarak, "BTÜ, gençlik çalışmalarında çok aktif ve bu enerjiyi genç kardeşlerimize de aktaracaklarına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.