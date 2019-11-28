BTÜ Rektörü Karademir, gazetecilerle buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mimar Sinan Kampüsünde düzenlenen toplantıya çok sayıda gazeteci katılırken, üniversitenin farklı bölümlerinin dekanları ve yöneticileri de hazır bulundu.

Rektör Karademir, üniversitenin hızla büyüdüğünü ve şehre katkı yapmaya devam ettiğini, temiz bilgi paylaşımı noktasında gazetecilerle buluştuklarını söyledi.

Üniversitenin genel işleyişi, öğrenci sayısı ve performansları hakkında bilgi veren Karademir, yeni kurulmuş olmalarına rağmen birçok konuda ön plana çıktıklarını kaydetti.

Üniversitenin sanayi ile iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Karademir, "Teknoloji transfer ofisimizi kurduk, bir yıl içerisinde olağanüstü performans gösterdiler. 70 öğrenci topluluğumuz var, TEKNOFEST'in 10 paydaş üniversitesinden birisiyiz. Bu sene 10 takımla katıldık. Ankara merkezli Milli Teknoloji Hamlesi'nde ve yetişmiş elemanlar hazırlamak için üniversitemizde bilimsel eğitim yapmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Uzun dönem staj programlarıyla öğrencilerin iş hayatı içerisine kolay adapte olduklarını belirten Karademir, yüksek lisans ve doktora eğitimi konusunda da öne çıkan üniversiteler arasına girme hedefleri olduğunu kaydetti.