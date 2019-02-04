Bu 11 Şok Edici Balıkçılık Anları Kameralara Yakalandı!

Genellikle balık avlamak denilince akla dinlenme ve rahatlama gelir. Ancak bu videoyu izledikten sonra, balık avlamanın o kadar da masum olmadığını fark edeceksiniz.

Genellikle balık avlamak denilince akla dinlenme ve rahatlama gelir. Ancak bu videoyu izledikten sonra, balık avlamanın o kadar da masum olmadığını fark edeceksiniz. İşte kameraya yakalanmış en şok edici balık avlama anları.

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