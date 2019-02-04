Son Dakika Haberleri: Bu 11 Şok Edici Balıkçılık Anları Kameralara Yakalandı!

Bu 11 Şok Edici Balıkçılık Anları Kameralara Yakalandı!

1 saat önce

Genellikle balık avlamak denilince akla dinlenme ve rahatlama gelir. Ancak bu videoyu izledikten sonra, balık avlamanın o kadar da masum olmadığını fark edeceksiniz.

Genellikle balık avlamak denilince akla dinlenme ve rahatlama gelir. Ancak bu videoyu izledikten sonra, balık avlamanın o kadar da masum olmadığını fark edeceksiniz. İşte kameraya yakalanmış en şok edici balık avlama anları.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:49 Kaynak: Youtube

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