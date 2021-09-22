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Bu 112 istasyonu kadınlara emanet - Son Dakika

Bu 112 istasyonu kadınlara emanet

22.09.2021 19:20

Bu 112 istasyonu kadınlara emanet Onlar, 112'nin 'kadın' kahramanları Başkent'te yer alan bir 112 istasyonunda görev yapan sağlık personellerinin tamamı kadınlardan oluşuyor.

Bu 112 istasyonu kadınlara emanet

Onlar, 112'nin 'kadın' kahramanları

ANKARA - Başkent'te yer alan bir 112 istasyonunda görev yapan sağlık personellerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik olan kadın sağlık personelleri, yeri geldiğinde ambulans kullanıyor, yeri geldiğinde ise hasta taşıyor.

Ankara'da yer alan 112 istasyonunun çalışanları tamamen kadınlardan oluşuyor. Yenikent Semt Polikliniği Kampüsü içerisinde yer alan 112 istasyonunda toplamda 15 kadın sağlık personeli görevini sürdürüyor. Ambulans kullanımından hasta taşınmasına, acil sağlık müdahalesinden gerekli tüm uygulamalara kadar görevlerini başarı ile sürdüren kadınlar, kurulan bu ortamdan memnuniyetlerini dile getirdi. Ankara 112'de çalışan ve 11 yıldır aktif bir şekilde görevini sürdüren Paramedik Makbule Sırdaş da İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atamamız olup buraya geldikten sonra tabi erkekli olarak çalışmaya başladık. Belli bir süre sonra kadınların sağlık alanında yoğunlaşmasından dolayı istasyonlarda kadın ağırlıklı olmaya başladı. Biz şuan tamamen kadın olarak dönüştük. Sürücülerimiz kadın, ATT'lerimiz yardımcı sağlık personellerimiz kadın, paramediklerimiz kadın. Tamamen bu şekilde oluştuk yani. Her işi kendimiz yapıyoruz. Aracı sürmesini, hastayı taşımasını, işte lastiği patlıyor, onun bakımına yıkamasına vesaire. Bu şekilde tüm bakım onarım vesaireleri de kendimiz yapıyoruz. Bu bize daha çok güç veriyor. Kadınların daha çok kendi ayakları üzerinde durabilmesini, daha güçlü olduğunu gösteriyor. İnsanlar bize şaşırıyorlar. 'Kadınsınız siz nasıl taşıyacaksınız, aracı nasıl süreceksiniz' falan diye. Ama bunu hep beraber el ele başarıyoruz arkadaşlar ile" ifadelerini kullandı.

"İnsanlara dokunmak, dua almak, yardımda bulunma çok güzel"

Görevleri gereğince 24 saatlik nöbet sisteminde de çalıştıklarını dile getiren Sırdaş, "Benim 5 yaşında bir tane oğlum var. Biz hep nöbetli çalışıyoruz ve çocuklar herhalde nöbetli çalışmaya alışıyorlar. Biliyorlar zaten. 'Annem bugün nöbete gidecek, anne bugün nöbetçi misin' sözlerini çok duyuyoruz. Çocuklar 24 saat sürecinde bizi özlüyorlar. Benim oğlum mesela kreşe gidiyor. Nöbetten çıktığım günün ertesinde 'anne ben okula gitmek istemiyorum, bugün seninle vakit geçirmek istiyorum' diyor. Bu mesleği gerçekten severek yapıyorum. Umarım hakkıyla yapabiliyoruzdur. İnsanlara dokunmak, dua almak, yardımda bulunma çok güzel" şeklinde konuştu.

"İnsanların en zor anında ilk yanında olan bizler oluyoruz"

Uzun süredir Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Gülcan Abay, "Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği yapıyorum ve bunun 11 yılı ambulans sürücülüğü olarak devam ediyor. Birçok olay ile karşılaşıyoruz, insanların en zor anında ilk yanında olan bizler oluyoruz. Onun vermiş olduğu heyecan ve gururu oluyor. Güzel bir şey. İlk başlarda insanlarımız çok yadırgıyordu. 'Aaa ambulansı kadın sürüyor' gibi tepkiler veriyordu. Tabi 11 yıldır Ankara 112'de devam edince artık insanlarımız da alıştı. Ankara'nın sürücülerine gerçekten çok teşekkür ediyorum, mümkün mertebe yol vermeye çalışıyorlar. Hassas davranıyorlar herkese teşekkür ediyorum bu konuda. Çünkü onlar da empati yapıyorlar, arkada olanın kendileri veya kendi yakınları olabileceğini düşünüyorlar. Hemen seri bir şekilde yol açılıyor. Ama başlarda çok yadırgandık tabi. 'Aaa siz mi taşıyacaksınız, siz mi kullanacaksınız' gibi tepkiler ile karşılaştık. Ama alıştılar" diye konuştu.

"Mesleğimle gurur duyuyorum, insanlara yardımcı olmak çok güzel bir şey"

Biri 18 diğeri ise 17 yaşında olan iki çocuğu olduğunu kaydeden Abay, çocuklarının araba kullanmayı babalarından değil, kendinden öğrenmek istediklerini belirterek, "Oğlum da kızım da benden öğrenmek istiyorlar. Her seferinde 'anneciğim bana da öğret, lütfen bana da öğret, sen çok güzel araba kullanıyorsun' diyorlar. Yani benden yardım almak istiyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Mesleğimle gurur duyuyorum. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir şey" dedi.

"Yeri geldiğinde ambulansı kullanıp, yeri geldiğinde belki de 'kimsenin taşıyamaz' dediği hastayı biz taşıyoruz"

Kadınların her platformda aktif bir şekilde rol aldığına dikkat çeken Fatma Çerkeşli, "Genel olarak bir ön yargı var. Kadınlar yapamaz deniliyor. Ama öyle değil tabi ki. Çok şükür biz el birliği ile birçok şeyin üstesinden geliyoruz. Biz kadınlar olarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Zaten birçok platformlarda da kadınlar çalışıyor. Yeri geldiğinde ambulansı kullanıp, yeri geldiğinde belki de 'kimsenin taşıyamaz' dediği hastayı biz taşıyoruz. Benim gibi bütün arkadaşlarımın da işini layıkıyla yerine getirdiği için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Bu 112 istasyonu kadınlara emanet
Bu 112 istasyonu kadınlara emanet
Bu 112 istasyonu kadınlara emanet
Bu 112 istasyonu kadınlara emanet

Yenikent, Ambulans, Ankara, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu 112 istasyonu kadınlara emanet - Son Dakika


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