BÜ, 18 bölüm için 660 kontenjan ayırdı

Bingöl Üniversitesi
(BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi.
Prof. Dr. Çapak, Ilıcalar
Beldesindeki Uygulama Oteli ve Termal
Tesislerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu.
Yeni bölümler için ayrılan kontenjanın dolması halinde öğrenci sayısının 18 bin 500'ü aşacağını ifade eden Çapak, açılan programlarla Bingöl Üniversitesinin daha nitelikli ve donanımlı bir üniversite haline geldiğini belirtti.
Çapak, "Bölgemizde 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasında bir numara olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bingöl Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alması konusundaki teklif Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelendi. 18 mevcut program ve bölüme öğrenci alınması uygun görüldü. 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldı." dedi.
Başarı çıtasını her geçen yükselten Bingöl Üniversitesi'nin mevcut 18 programa yeni öğrenci alımı talebinin YÖK tarafından onaylandığına işaret eden Çapak, öğrenci alacak yeni bölüm ve programların 2019 YKS tercih kılavuzunda yer alacağını aktardı.
660 kontenjana sahip olan bölümlere ilk defa öğrenci alınmasının Bingöl Üniversitesi'ne yeni bir güç katacağına dikkati çeken Çapak, fiziki açıdan ve akademik düzeyde yapılan çalışmalarla Bingöl Üniversitesi'ni geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.
Çapak, şunları kaydetti:
"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza
Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilerek bölgesel kalkınma alanında toplumsal faydaya dönük bilim üreten, ürettiği projelerle topluma dokunan üniversitemiz, Bingöl'e ve bölgeye katkı sunmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gerek fiziki açıdan gerekse akademik düzeyde yaptığımız çalışmalarla üniversitemizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Son olarak mimarlık, bilgisayar mühendisliği, ağız ve diş sağlığı programı, diş protez teknolojisi programı, ilk ve acil yardım programı gibi 18 mevcut programa yeni öğrenci alımı başvurumuz YÖK tarafından onaylandı. İlk defa öğrenci alacak bu programlarımızla daha güçlü bir üniversite olacağız. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi
, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz
, Genel Sekreter
Prof. Dr. Yasin Erdoğan ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Hakan Olgun katıldı.