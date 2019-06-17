Son Dakika Haberleri: BÜ, 18 bölüm için 660 kontenjan ayırdı
Son Dakika Güncel Haber

BÜ, 18 bölüm için 660 kontenjan ayırdı

1 saat önce

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi.

BÜ, 18 bölüm için 660 kontenjan ayırdı, System.String[]
Bingöl Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi.
Prof. Dr. Çapak, Ilıcalar Beldesindeki Uygulama Oteli ve Termal Tesislerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu.
Yeni bölümler için ayrılan kontenjanın dolması halinde öğrenci sayısının 18 bin 500'ü aşacağını ifade eden Çapak, açılan programlarla Bingöl Üniversitesinin daha nitelikli ve donanımlı bir üniversite haline geldiğini belirtti.
Çapak, "Bölgemizde 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasında bir numara olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bingöl Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alması konusundaki teklif Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelendi. 18 mevcut program ve bölüme öğrenci alınması uygun görüldü. 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldı." dedi.
Başarı çıtasını her geçen yükselten Bingöl Üniversitesi'nin mevcut 18 programa yeni öğrenci alımı talebinin YÖK tarafından onaylandığına işaret eden Çapak, öğrenci alacak yeni bölüm ve programların 2019 YKS tercih kılavuzunda yer alacağını aktardı.
660 kontenjana sahip olan bölümlere ilk defa öğrenci alınmasının Bingöl Üniversitesi'ne yeni bir güç katacağına dikkati çeken Çapak, fiziki açıdan ve akademik düzeyde yapılan çalışmalarla Bingöl Üniversitesi'ni geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.
Çapak, şunları kaydetti:
"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilerek bölgesel kalkınma alanında toplumsal faydaya dönük bilim üreten, ürettiği projelerle topluma dokunan üniversitemiz, Bingöl'e ve bölgeye katkı sunmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gerek fiziki açıdan gerekse akademik düzeyde yaptığımız çalışmalarla üniversitemizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Son olarak mimarlık, bilgisayar mühendisliği, ağız ve diş sağlığı programı, diş protez teknolojisi programı, ilk ve acil yardım programı gibi 18 mevcut programa yeni öğrenci alımı başvurumuz YÖK tarafından onaylandı. İlk defa öğrenci alacak bu programlarımızla daha güçlü bir üniversite olacağız. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Yasin Erdoğan ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Hakan Olgun katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:04 Kaynak: AA
Bingöl Üniversitesi, Bingöl
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek? Avukatından açıklama geldi Akşener: Soylu ve Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veriyor, görevden alınmalı Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BÜ, 18 bölüm için 660 kontenjan ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]