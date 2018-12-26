Son Dakika Haberleri: Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur

Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur

1 saat önce

Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur.

Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29 Kaynak: Youtube

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