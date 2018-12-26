Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur
1 saat önce
Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur.
Bu 3 Şeyi Yapan Kadın Allah Tarafından Lanetlenir ve Cennetten Mahrum Olur
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:29 Kaynak: Youtube
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