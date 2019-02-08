Bu 8 Gıda Kanseri Önlüyor! Onları Yemeye Başlamanın Zamanı Geldi..

Kanser kelimesini duymak bile insanın tüylerini diken diken ediyor.

Kanser kelimesini duymak bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Bunun nedeni ise bu hastalığın son yıllarda çok yayılmış olması. Üstelik gün içinde yiyip içtiğimiz onlarca yiyecek de bu hastalığın oluşmasına ya da ilerlemesine neden olabiliyor. Bu yüzden yediklerimize içtiklerimize dikkat etmeli, kanser düşmanı yiyecekleri daha sık tüketmeye özen göstermeliyiz. Biz de bugün sizlere kanseri önleyen 8 gıdadan bahsedeceğiz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım

Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu