Son Dakika Haberleri: Bu 8 Gıda Kanseri Önlüyor! Onları Yemeye Başlamanın Zamanı Geldi..

Bu 8 Gıda Kanseri Önlüyor! Onları Yemeye Başlamanın Zamanı Geldi..

22 dakika önce

Kanser kelimesini duymak bile insanın tüylerini diken diken ediyor.

Kanser kelimesini duymak bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Bunun nedeni ise bu hastalığın son yıllarda çok yayılmış olması. Üstelik gün içinde yiyip içtiğimiz onlarca yiyecek de bu hastalığın oluşmasına ya da ilerlemesine neden olabiliyor. Bu yüzden yediklerimize içtiklerimize dikkat etmeli, kanser düşmanı yiyecekleri daha sık tüketmeye özen göstermeliyiz. Biz de bugün sizlere kanseri önleyen 8 gıdadan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:17 Kaynak: Youtube

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