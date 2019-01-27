Bu 9 Garip Şey Gökyüzünden Düştü, Kameraya Kaydedildi
13 dakika önce
Bugün sizlere gökyüzünden düşen ve kameraya yakalnmış en garip şeylerden bahsedeceğiz Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
Bugün sizlere gökyüzünden düşen ve kameraya yakalnmış en garip şeylerden bahsedeceğiz Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:53 Kaynak: Youtube
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