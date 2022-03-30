Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

30.03.2022 15:34
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen aynı aileden 4 kişi defnedildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen aynı aileden 4 kişi defnedildi. Vahşice öldürülen 4 kişiden Anıl Güner'i son gören köy kahvehanecisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen 4 kişinin cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlandıktan sonra 4 kişinin cansız bedeni defnedilmek üzere köye götürüldü.

Bir aile yok oldu, gözyaşları sel oldu

Aynı evde yaşayan 4 kişiden geriye kimse kalmadığı öğrenilirken, köy mezarlığına getirilen aynı ailenin tabutları yan yana dizildi. Ölen ailenin yakınları, sevenleri ve komşularının katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Vahşice katledilen aile, cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

"Kahvede altın yaptırdım diye konuşuyordu"

26 yaşındaki Anıl Güner'i son gören kişi köy kahvecisi Tuncay Keser, "Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu. Olayın olduğu gece saat 24.05 sıralarında kahveyi kapattık ve yanımızdan ayrıldı. Köyde şu an herkes tedirgin. Olayın failleri bulunsun" dedi.

Olaya ilişkin jandarma ekipleri de araştırmalarına devam ediyor. İddialara göre, hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler! Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler! Çavuşoğlu: 'Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi' Çavuşoğlu: 'Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi' 'Amerikalı Seçmen Rusya'ya Daha Ağır Cezadan Yana'' 'Amerikalı Seçmen Rusya'ya Daha Ağır Cezadan Yana''

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement