Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi - Son Dakika
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Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

30.03.2022 16:47

Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi Öldürülen Güner'i son gören vatandaş konuştu: "Dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu" Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen aynı aileden 4 kişi defnedildi.

Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Öldürülen Güner'i son gören vatandaş konuştu: "Dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu"

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen aynı aileden 4 kişi defnedildi. Vahşice öldürülen 4 kişiden Anıl Güner'i son gören köy kahvehanecisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner (26), dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen 4 kişinin cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlandıktan sonra 4 kişinin cansız bedeni defnedilmek üzere köye götürüldü.

Bir aile yok oldu, gözyaşları sel oldu

Aynı evde yaşayan 4 kişiden geriye kimse kalmadığı öğrenilirken, köy mezarlığına getirilen aynı ailenin tabutları yan yana dizildi. Ölen ailenin yakınları, sevenleri ve komşularının katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Vahşice katledilen aile, cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

"Kahvede altın yaptırdım diye konuşuyordu"

26 yaşındaki Anıl Güner'i son gören kişi köy kahvecisi Tuncay Keser, "Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu. Olayın olduğu gece saat 24.05 sıralarında kahveyi kapattık ve yanımızdan ayrıldı. Köyde şu an herkes tedirgin. Olayın failleri bulunsun" dedi.

Olaya ilişkin jandarma ekipleri de araştırmalarına devam ediyor. İddialara göre, hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi
Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi
Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

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Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi Edirne'de cansız bedenleri bulunan 4 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme! Köy kahvesinde '1 milyonluk altın aldım' demiş Edirne'de cansız bedenleri bulunan 4 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme! Köy kahvesinde '1 milyonluk altın aldım' demiş Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Mehmet Güner, Uzunköprü, Otopsi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu acıya yürek dayanmaz...Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi - Son Dakika


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16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
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