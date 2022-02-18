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Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu - Son Dakika

Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu

18.02.2022 17:57

Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden çift toprağa verildi Kırklareli'nde dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Melek, Mert Kadayıfçı çifti kılınan öğle namazının ardından torağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden çift toprağa verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Melek, Mert Kadayıfçı çifti kılınan öğle namazının ardından torağa verildi. Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu.

Dün, 39 TM 465 plakalı Mert Kadayıfçı idaresindeki otomobil 34 NK 3624 plakalı B.U. idaresindeki tır ile Sergen köyü yakınlarında çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanında bulunan eşi Melek Kadayıfçı ve Erdoğan Çanakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kadayıfçı çifti ve Çanakçı cansız bendeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Kadayıfçı ve Melek Kadayıfçı'nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenilmişti.

Kadayıfçı çifti için Kırklareli Hızırbey Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, dost, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı. Cenazede yakınları zaman zaman tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık örtüldü.

Kadayıfçı çifti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığına defnedildi.

Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu
Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu

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Kırklareli, Otomobil, Cenaze, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu - Son Dakika


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