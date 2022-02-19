Üye Girişi
Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu - Son Dakika

Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu

19.02.2022 00:58
Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu

Kırklareli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden çift kılınan öğle namazının ardından torağa verildi.

Kırklareli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden çift kılınan öğle namazının ardından torağa verildi. Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinliği tabutlarına örtü oldu.

Kaza, dün Sergen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 TM 465 plakalı Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki otomobil 34 NK 3624 plakalı B.U. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanında bulunan eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kadayıfçı çifti ve Çanakçı'nın cansız bendeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mert Kadayıfçı ve eşi Melek Kadayıfçı'nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Kadayıfçı çifti için Kırklareli Hızırbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı. Cenazede yakınları zaman zaman tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık örtüldü. Kadayıfçı çifti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığı'na defnedildi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Kırklareli, Otomobil, Cenaze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement