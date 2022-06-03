Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi

03.06.2022 13:33

Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi Kars'ta önceki gün evin damının çökmesiyle göçük altında kalarak hayatını kaybeden anne ve oğulları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi

KARS - Kars'ta önceki gün evin damının çökmesiyle göçük altında kalarak hayatını kaybeden anne ve oğulları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Verimli köyünde, önceki gün şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçük nedeniyle Songül Budak ile çocukları Bedirhan Budak ve Boran Budak'ı hayatını kaybetmişti.

Otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi kaldırılan cenazeler bugün ailelerine teslim edildi. İstanbul'dan gelen baba Osman Budak, cenazelerle birlikte köye geldi. Verimli köyü camisinde Cuma namazına müteakiben İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, anne ve iki oğlu köy mezarlığında toprağa verildi. Budak ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan cenazeye Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, bazı il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi

YORUMLAR
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Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti Kars'ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü Kars'ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan anne oğulları gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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