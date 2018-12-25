Bu Adam Ağacı Kesti ve Bir Sürpriz Buldu (Ağaçları Kesmeyin !!)
1 saat önce
Bu Adam Ağacı Kesti ve Bir Sürpriz Buldu (Ağaçları Kesmeyin !!)
Bu Adam Ağacı Kesti ve Bir Sürpriz Buldu (Ağaçları Kesmeyin !!)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:17 Kaynak: Youtube
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