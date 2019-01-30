Bu Adam Ayda 83.000 TL Kazanıyor | Dünyadaki En Hızlı Çalışanlar 2019
1 saat önce
Dünyanın en hızlı çalışanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Hızları ve yetenekleriyle videomuzdaki işçiler görenleri hipnoz ediyorlar.
Dünyanın en hızlı çalışanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Hızları ve yetenekleriyle videomuzdaki işçiler görenleri hipnoz ediyorlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:13 Kaynak: Youtube
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