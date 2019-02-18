Bu Adam Bir Kıza Tecavüz Etmekle Suçlandı. Onu Götürdüklerinde Büyük Sırrı Ortaya Çıktı..

Afrika, Tanzanya'da madenci kılığında efsane bir teyze yaşıyor.

Afrika, Tanzanya'da madenci kılığında efsane bir teyze yaşıyor. 10 yıl erkek kılığında madenlerde çalıştıktan sonra kendi maden şirketini kuran kadın artık büyük bir patron. Gelin Tanzanyalı kadının herkese örnek olacak yaşam hikayesine daha yakından bakalım.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Fenerbahçe Beko, Vesely'nin Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı