Son Dakika Haberleri: Bu Adam Bir Kıza Tecavüz Etmekle Suçlandı. Onu Götürdüklerinde Büyük Sırrı Ortaya Çıktı..

Bu Adam Bir Kıza Tecavüz Etmekle Suçlandı. Onu Götürdüklerinde Büyük Sırrı Ortaya Çıktı..

8 dakika önce

Afrika, Tanzanya'da madenci kılığında efsane bir teyze yaşıyor.

Afrika, Tanzanya'da madenci kılığında efsane bir teyze yaşıyor. 10 yıl erkek kılığında madenlerde çalıştıktan sonra kendi maden şirketini kuran kadın artık büyük bir patron. Gelin Tanzanyalı kadının herkese örnek olacak yaşam hikayesine daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:18 Kaynak: Youtube

Afrika, Tanzanya, Genel
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