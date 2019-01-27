Bu Adam Bu Hayvanı Çuvalın İçinde Buldu, Yaklaştığındaysa Tepkisine Şok Oldu
1 saat önce
Bugün sizlere insanlar tarafından kurtarılmış hayvanlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere insanlar tarafından kurtarılmış hayvanlardan bahsedeceğiz. Düştükleri zor durumlar karşısında insanların yardıma muhtaç olan hayvanları elbette yardımsever insanlar kurtarmışlar.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:32 Kaynak: Youtube
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