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Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! - Son Dakika

Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!

08.01.2022 14:10

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolda yürürken bir anda eline aldığı taşla araçların camını kırdıktan sonra uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda şüpheli bir kişi yolda yürürken bir anda eline taş aldı. Kaldırmakta güçlük çektiği taşı sokakta park halindeki araçların camına atan şahıs, 3 araca zarar verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Daha sonra elindeki taşı bırakmayan şahıs, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri de sabah gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Yaşanılan olaya anlam veremediklerini dile getiren firma yetkilisi Erkan Gopan, "Bugün gece 02.30 sıralarında araçlarımıza ve sokakta araçlara zarar verildiğini gördük. Bir şahıs geliyor, büyük bir taşı alıp 2 tane aracımızın camına fırlatıyor. Daha sonra taşı alıp sokaktaki diğer araçlara da zarar veriyor. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz. Olayı sabah gelip kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Adam rahat bir şekilde gelip taşı fırlatıyor ve gidiyor. Araçlarımızın camı kırık, kaputta ezikler var. Baya bir hasar var" dedi.

Kimse ne yaptığına anlam veremedi, taşla arabaların camını kırdı

Öte yandan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Kocasinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! - Son Dakika
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