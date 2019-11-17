Son Dakika Haberleri: Bu ağaç tam 570 yaşında
Son Dakika Güncel Bu ağaç tam 570 yaşında - Son Dakika

Bu ağaç tam 570 yaşında

6 saat önce

Bilecik'in doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizmde ön plana çıkması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında protokol üyeleri 8 ayda 82 kilometre yürürken, son yürüyüş Osmaneli ilçesinde bulunan 570 yaşında olan anıt ağaç ilgi odağı oldu.

Bu ağaç tam 570 yaşında, System.String[]

Bilecik'in doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizmde ön plana çıkması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında protokol üyeleri 8 ayda 82 kilometre yürürken, son yürüyüş Osmaneli ilçesinde bulunan 570 yaşında olan anıt ağaç ilgi odağı oldu.


Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını artırmak için Vali Bilal Şentürk olmak üzere protokol üyeleri ve iş adamları ile Bilecikliler, düzenlenen organzisazyonlarda 8 ayda yaklaşık 82 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zaman zaman zorlu parkurlarında yer aldığı yürüyüş sırasında çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu ve yöre insanının geçmişte yol olarak kullandığı güzergahlarda da inceleme fırsatı bulan Vali Şentürk ve beraberindekiler, sonbaharın son günlerinde doğa manzarasını da izleme fırsatı buldu.


Belirlenen rotalarda gerçekleştirilen etkinliklerde hem hareket hem spor hem de güzellikleri yaşama imkanı bulmanın yanında doğal güzellikleri paylaşarak, tanıtımı yapılıyor. Osmaneli ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Turizm Komisyonu organizasyonunda Belenalan köyünde Vali Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, TSO üyeleri ve Bileciklilerin katılımıyla gerçekleştirilen düzenlenen doğa yürüyüşünde ilk olarak köydeki tahmini 570 yaşında olan anıt ağacında ve köyde incelemede bulundu. Köyün çıkışında Dövence mevkisinden sisler altında kalan doğayı izleme fırsatı bulan Vali Şentürk ve beraberindekiler, Balaban yolu devamında patika yollardan meşe, sandal ağacı ve şimşir ağaçlarının yanı sıra farklı endemik bitkilerinin bulunduğu 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Dereyörük köyüne ulaştı. Köy içerisinden geçen Göksu çayında ve Bizans dönemine ait kulelerde incelemede bulunan Vali Şentürk, doğa ile iç içe yakın mesafede yürümenin yanında coğrafyada zengin bitki örtülerini görme imkanı bulduklarını ifade ederek, güzergahlarındaki Belenalan köyünden Dereyörük köyüne kadar olan alanda Göksu deresinin yanında orman içerisinde farklı bitki türleri ile mağaraların, kaya kayaların ve kayahisarların güzelliklerinin doyumsuz olduğunu söyledi.


Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarının doğayla iç içe olmak isteyenler açısından harika güzergahların bulunduğunu, köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan ve kerpiç ve ahşap evlerin ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Vali Şentürk, "Doğanın güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında spor yapıyoruz ve çevreyi tanımamız açısından da faydalı oluyor. Bilecik'in güzellikleri saymakla bitmiyor. Önemli doğal güzellikleri var. Keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi Yaşamını yitiren usta oyuncu Yıldız Kenter kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:49:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu ağaç tam 570 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]