Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu - Son Dakika

Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu

22.10.2020 10:19

Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu İneğin yaşını duyan hayrete düşüyor 30 yaşındaki 'Devlet' isimli ineği sayesinde adeta bir çiftlik kurdular 28 yıl önce kendisine hediye edilen tek bir inek sayesinde 40 büyükbaş hayvan sahibi oldu Artvin'de Sayibe ve Nuri Öztürk çiftinin 'Devlet'...

Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu

İneğin yaşını duyan hayrete düşüyor

30 yaşındaki 'Devlet' isimli ineği sayesinde adeta bir çiftlik kurdular

28 yıl önce kendisine hediye edilen tek bir inek sayesinde 40 büyükbaş hayvan sahibi oldu

ARTVİN - Artvin'de Sayibe ve Nuri Öztürk çiftinin 'Devlet' isimli ineklerinin yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Kendilerine 28 yıl önce hediye edilen inek sayesinde aile adeta bir çiftlik sahibi olurken, 27 kez doğum yapan ve 28.'ye gebe olan 'Devlet' isimli inek, evin bereketi olduğu gerekçesiyle aile tarafından satılmıyor.

Artvin merkeze bağlı, Taşlıca köyünde yaşayan Sayibe ve Nuri Öztürk çifti, 40 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Sayibe Öztürk'ün babası tarafından 28 yıl önce çifte evlilik hediyesi olarak verilen 'Devlet' isimli inek, ailenin adeta hayatını değiştirdi. Ortalama 10 ile 15 yıl arasında ömre sahip ineklerin aksine 'Devlet', 30 yaşına kadar yaşadı. Aile evin bereketi olduğuna inandığı ineklerini satmayı yada kesmeyi hiç düşünmezken, 'Devlet' isimli inek sayesinde 40 büyükbaş hayvana sahip olan aile, geçimlerini tamamen hayvancılıkla sağlıyor. Devlet'in sütünü, yoğurdunu, danasını satan aile çocuklarının okul masraflarını ve geçimlerini bu şekilde sağlamışlar.

"Bütün hayvanlar bir yana 'Devlet' bir yana"

"Devlet'i getirdik ahıra bereket geldi" diyen Sayibe Öztürk, "Hayvanlarımız çoğaldı da çoğaldı. Satıyoruz yine çoğalıyorlar. Ahırda bulunan bütün hayvanlar bir tarafa o bir tarafa. Görenler şaşırıyor, 'Bu yaşta inek olur mu ? Bu hayvan ayakta nasıl duruyor?' diyorlar" derken, eşi Nuri Öztürk ise "Devlet, 30 yaşında. 27'inci danasını doğurdu, 28'e gebe. 1992 yılında paramız yok, yoksul kalmıştık. Kaynatam bu ineği danasıyla bize hediye etti. O yıldan sonra 'Devlet' bize 27 yıl sürekli dana doğurdu. Her sene onun danasını sattım, çocuklarımı okuttum. Çocuklara kitap aldık, defter aldık, süt sattık yoğurt sattık. Devlet gerçek anlamda bize anne baba oldu" diye konuştu.

"Devleti satmam, ölürse de ölüsünü götürür, babamın mezarının yanına gömerim"

"Devletin bizde yeri başka, ona özenle bakıyoruz" diyen Öztürk "Günde üç öğün yem yer, en yumuşak otlardan veririz. Devleti satmam, ölürse de ölüsünü götürür, babamın mezarının yanına gömerim. Bu işi de o bu ahırdan çıkarsa bırakırım. 27. danasını adına Antepli plaka numarasından esinlenerek 'Antepli' taktım. 28.'si doğarsa ona da 'Giresun' ismini takacağım" ifadelerini kullandı.

Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu
Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu
Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu
Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu

Nuri Öztürk, Artvin, Doğum, İnek, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu - Son Dakika

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