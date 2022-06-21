Bu ailenin başı sansarlarla dertte - Son Dakika
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Bu ailenin başı sansarlarla dertte

21.06.2022 11:59

Bu ailenin başı sansarlarla dertte Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde ikamet eden Akyüz ailesi, bu sıralar sansarlarla başı belada.

Bu ailenin başı sansarlarla dertte

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde ikamet eden Akyüz ailesi, bu sıralar sansarlarla başı belada.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde ikamet eden Akyüz ailesinin bu sıralar sansarlarla başı belada. Akyüz ailesinin ve mahalledeki bazı evleri mesken tutan sansarlar, davetsiz misafir olarak bu binaların çatılarına yuva yapmışlar. Genelde insandan uzak yaşayan bu hayvanlar neden ve nasıl buralara geldiklerini bilen yok. Son günlerler ciddi bir problem yaşatan bu hayvanlar geceleri evlerin çatılarına tırmanıyor, iniyor, çevrede dolaşıyor. Bazen de baha karşı evlerin çatılarında dolaşarak hane halkını rahatsız ediyorlar.

Yaklaşık 2 yıldan buyana evlerinin ve ıssız olan yan komşunun binasında kalan sansar ailesinden rahatsız olduklarını söyleyen İbrahim Hakkı Akyüz, "Yaklaşık 2 yıldan buyana buradalar. Özellikle gece ve sabaha karşı çatılara çıkıp bağırarak ciddi anlamda rahatsızlık veriyorlar. Bizim yavru kedilerimiz var sürekli kolluyoruz gece de kapalı alana bırakıyoruz. Yavru kedilerin annesi yaklaşık 1 haftadır kayıp büyük ihtimalle sansarlar tarafından boğuldu. Komşularımız da rahatsız onlarında tavuklarını boğdular. Yetkilerin bir an önce bu konuya el atmalarını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu ailenin başı sansarlarla dertte - Son Dakika

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