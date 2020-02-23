Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet - Son Dakika

Antalya'da akaryakıt istasyonunun çalışanlarının tamamını oluşturan kadınlar, mesleklerini başarıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

OPET, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde kadın istihdamına yönelik "Kadın Gücü" projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık iki yıldır proje kapsamında, Türkiye genelindeki istasyonlarda kadın çalışanlar da istihdam edilmeye başlandı. Projenin uygulandığı Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun ise tamamı kadın çalışanlardan oluşuyor.

İstasyonda çalışan 20 kadın, "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini başarıyla yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

"İşlerini çok keyifli yapıyorlar"

İstasyon Müdürü Arzu Gencer, AA muhabirine, projeyle birçok kadının iş imkanı bulduğunu, Türkiye'deki en fazla kadın çalışanın kendi istasyonlarında olduğunu söyledi.

Personelin birçoğunun bu sektörde tecrübesinin olmadığına değinen Gencer, "İstasyonumuzda iki aydır bu kadar kadın çalışıyor. Bu sürede çok iyi bir noktaya geldiler. Arkadaşlarımız arasında ilkokul mezunu da üniversite mezunu da var." dedi.

Gencer, kadınların her sektörde başarılı olabileceğini herkese gösterdiklerini dile getirdi.

Personelinin çalışmasından çok memnun olduğunu vurgulayan Gencer, "İstasyonumuzda üç vardiya çalışıyoruz. Bu üç vardiyada da bayan personelimiz çalışıyor. Ne gece diyorlar, ne sabah diyorlar, işlerini çok keyifli yapıyorlar. Müşterilerinden de güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Erkek müşteriler tebrik ediyor

İstasyon personelinden Kübra Yelaldı da daha önce evcil hayvan ürünlerinin satıldığı bir mağazada çalıştığını, iki ay önce istasyonda çalışmaya başladığı dile getirdi.

İşe başlamadan önce ön yargısının bulunduğunu anlatan Yelaldı, şöyle konuştu:

"Burada çalışmayı çok merak da ediyordum. İstasyonda çalışan arkadaşımın teşvikiyle işe başladım. Burada mesaiye başlayınca erkek işi olmadığını gördüm. İlk başta 'Pompacı bir bayan sıkıntı olur mu olmaz mı?' diye düşünmüştüm. Burada herkesin kadın olduğunu görünce çok mutlu oldum. Erkek müşterilerimiz de gelip, bizi tebrik ediyor. Mesaimizin nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Kadın müşterilerimiz de bizi güzel sözleriyle motive ediyor. Kadın isteyince, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim."

Akaryakıt istasyonunda satış yetkilisi olarak çalışan 43 yaşındaki Tülay Köksüyer ise ilk günlerinde "Yapabilir miyim?" diye tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Ardından cesaretini toplayıp işi öğrendiğini belirten Köksüyer, "Burada kadın dayanışması var. Bu nedenle işe severek geliyoruz. Bizim güler yüzümü gören sürücüler de durumdan oldukça memnunlar. Hatta bazı kadın sürücüler bizi görüp yollarını değiştiriyor ve istasyona giriyorlar. Bize, 'Yakıt almayacağız. Sadece sizi gördük, merak ettik. Çok mutlu olduk.' diyorlar. Bu, bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.