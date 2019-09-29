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Bu akşam Açıkhava'da

1 saat önce

Ünlü sanatçı, devamında 30 Eylül ve 4-5-6-11-12 Ekim akşamları yine aynı mekanda sevenleriyle buluşacak.

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Ünlü sanatçı, devamında 30 Eylül ve 4-5-6-11-12 Ekim akşamları yine aynı mekanda sevenleriyle buluşacak. Sıla konseri ile start alan etkinlik, 15 Ekim'de Kenan Doğulu konseri ile son bulacak.

Kenan Doğulu, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:51 
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