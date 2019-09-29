Bu akşam Açıkhava'da
1 saat önce
Ünlü sanatçı, devamında 30 Eylül ve 4-5-6-11-12 Ekim akşamları yine aynı mekanda sevenleriyle buluşacak.
Ünlü sanatçı, devamında 30 Eylül ve 4-5-6-11-12 Ekim akşamları yine aynı mekanda sevenleriyle buluşacak. Sıla konseri ile start alan etkinlik, 15 Ekim'de Kenan Doğulu konseri ile son bulacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:51
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