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Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i - Son Dakika

Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i

16.06.2021 17:15

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası-EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Milli takımımız, bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki İlk maçta İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takım, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Okay, Kenan Karaman ve Merih Demiral'ın yerine Taylan, İrfan Can ve Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Polonya'dan Bartosz Frankowski, VAR ise Portekiz'den Joao Pinheiro olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Haberler.com'da olacak.

EKSİK BULUNMUYOR

İtalya maçından daha farklı bir 11'i sahaya sürmeyi düşünen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcularla yaptığı toplantıda bu maçın önemini anlattı. Maç öncesinde Galler'in 1 puanı bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz ise gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. İki takımda da maç öncesinde eksik bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM 594. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Takımımız, Galler karşılaşmasıyla 594. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 225 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 846 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden ay-yıldızlılar, 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

6 MAÇIN 3'ÜNÜ GALLER KAZANDI

A Milli Futbol Takımımız, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlılar, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan Karaman, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

İtalya maçını unutturun çocuklar! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i
Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i

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Son Dakika Spor Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i - Son Dakika Spor


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