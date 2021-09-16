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Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 - Son Dakika

Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

16.09.2021 16:20

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, bu akşam ilk sınavını Türk Telekom Arena'da Lazio'ya karşı verecek. G.Saray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok. Terim, Trabzonspor maçındaki ilk 11'e ufak dokunuşlar yaparak sahaya çıkmayı düşünüyor.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, bu akşam 19.45'te İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok.

4 SAKAT VAR

Aslan'da Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan, Assunçao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih Öztürk bu maçta yok. Trabzonspor maçında sakatlanan Emre Kılınç, bu maçta forma giyebilecek ancak Fatih Terim'in şans verip vermeyeceği meçhul.

Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Hakem: Matej Jug

Stat: Türk Telekom Stadı

Saat: 19:45

Yayın: Exxen

Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

Uefa Avrupa Ligi, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 - Son Dakika
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