Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11

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Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, bu akşam 19.45'te İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok.

4 SAKAT VAR

Aslan'da Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan, Assunçao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih Öztürk bu maçta yok. Trabzonspor maçında sakatlanan Emre Kılınç, bu maçta forma giyebilecek ancak Fatih Terim'in şans verip vermeyeceği meçhul.

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Hakem: Matej Jug

Stat: Türk Telekom Stadı

Saat: 19:45

Yayın: Exxen