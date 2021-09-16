Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, bu akşam 19.45'te İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok.
Aslan'da Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan, Assunçao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih Öztürk bu maçta yok. Trabzonspor maçında sakatlanan Emre Kılınç, bu maçta forma giyebilecek ancak Fatih Terim'in şans verip vermeyeceği meçhul.
İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil
Trabzonspor: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson
Hakem: Matej Jug
Stat: Türk Telekom Stadı
Saat: 19:45
Yayın: Exxen
Son Dakika › Spor › Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 - Son Dakika Spor