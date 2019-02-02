Bu Alet ile Tel Sarma İşlemini Yapabilirsiniz
37 dakika önce
Hortum veya çeşitli boru şeklinde bu alet ile tel sarma işlemini yapabilirsiniz .
Hortum veya çeşitli boru şeklinde bu alet ile tel sarma işlemini yapabilirsiniz .
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:13 Kaynak: Youtube
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