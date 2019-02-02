Bu Alet ile Tel Sarma İşlemini Yapabilirsiniz

Hortum veya çeşitli boru şeklinde bu alet ile tel sarma işlemini yapabilirsiniz .

Hortum veya çeşitli boru şeklinde bu alet ile tel sarma işlemini yapabilirsiniz .

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