- Bu alışverişten üretici de, tüketici de karlı çıkıyor

- Bu alışverişten üreticide, tüketicide karlı çıkıyor

Üretici ile tüketiciyi buluşturan üretici pazarı sayesinde alışverişten herkes karlı çıkıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yıl önce kurulan üretici pazarı pandemi sürecinde vatandaşın ekonomik umudu oldu. Kimi evde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri, kimi tarlada bin bir zahmetle yetiştirdiği ürünleri pazarlayıp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Üreticiden tüketiciye aracısız bir şekilde ürünlerin ulaşmasını sağlayan Erdemli Belediyesi, yaptığı çalışmayla vatandaşın yüzünü güldürüyor. 3 bin 800 metrekarelik alanda satış yapan 400 üretici, aile bütçelerine katkı sağlayan projeden oldukça memnun.

Üreticiden tüketiciye aracısız satış ortamı sağlayıp vatandaşın bütçesine katkıda bulunduklarına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üreticinin de tüketicinin de durumdan mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Tollu, "Üreticide bir birimse satış, bunun tüketiciye kadar fiyatı beş birime çıkıyordu. Kurduğumuz üretici pazarında üreticilerimizi burada direk tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Hem çok taze çok kaliteli ürünleri, daha da ucuz bir bedelle tüketiciye sunmanın hazzını yaşıyoruz. Baktığımızda, burada ailelerimizin bütçesine çok ciddi manada bir girdi sağlıyoruz. Direk üretici ile tüketiciyi buluşturduğumuz için daha az maliyetle tüketiciye bu ürünleri sağlamaya çalışıyoruz. Üreticiler bu ürünleri aracısız tüketicilere ulaştırdıkları için hem üreticinin hem de tüketici karlı çıkıyor" dedi.

Ürünlerini pazarlayan üreticiler ile alışveriş için üretici pazarını tercih eden tüketiciler, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.