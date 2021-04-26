Bu ameliyat kemik gelişimi tamamlandıktan sonra yapılmalıdır - Son Dakika

Rinoplasti ameliyatlarının üst yaşı olmamakla beraber, kemik gelişiminin tamamlandığı dönemden itibaren yapılabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, yaşına karar verilemeyen hastalarda el bileği grafisi ile kemik yaşı ölçümü yapılabileceğini aktardı.

Ameliyatların kapalı veya açık yöntem ile her mevsim yapılabildiğini, genel anestezi ve lokal anestezi ile 3-4 saatlik bir zaman içinde gerçekleştirilebileceğini söyleyen Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Kapalı yöntemde kesiler burun delikleri içinden yapılarak ameliyat gerçekleştirilir ve dış görünüşte hiçbir kesi ve iz görülmez, burun içine de kendiliğinden eriyen dikiş atılır ve bu dikişler alınmaz. Açık yöntemde burun uç bölgesinde her iki burun deliğinin arasındaki bölgeye yapılan cilt kesisi ile cilt altına girilir ve cilt yukarı doğru kaldırılarak ameliyat gerçekleştirilir, bu kesi yerine sonra dikiş atılır, ameliyattan sonra sadece iki burun deliği arasında küçük bir kesi izi görünür ve bu iz de 2-3 ayda görünmez hale gelir" dedi.

RİNOPLASTİ AMELİYATINDA UYGULANAN TEKNİKLER

Rinoplasti ameliyatında burun yapısını oluşturan kemikler kırılıp veya törpülendiğini, kıkırdaklar kesilirek, kısmen çıkarıldığını, inceltildiğini ve bazı durumlarda kıkırdak eklendiği için burnun çeşitli bölgelerine kıkırdak konulabileceğini belirten Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Bu kıkırdaklar duruma göre burun içinden, özellikle revizyon ameliyatlarında kıkırdak miktarı yeterli değilse kulak kıkırdağından veya kaburga kıkırdağından alınabilir. Burun dışında herhangi bir yerden kıkırdak alınabileceği ameliyat öncesinde öngörülebilir ve bu durumlarda hastaya ameliyata girmeden önce bilgi verilir" diye konuştu. Tunç, rinoplasti ameliyatlarında uygulanan teknikleri ise şöyle açıkladı:

"Burada piezo testeresi de denilen bir alet kullanılır, bu teknikte burun kemikleri, 'piezo ultrasonik cerrahi aleti" ile kesilir. Bu yöntemde ultrason dalgaları sadece kemik dokuyu kesmekte, yumuşak dokulara (mukoz membranlara, damarlara, sinirlere) zarar vermemekte ve böylece kemik dokuda daha kontrollü, düzgün ve orantılı kesiler, şekillendirmeler yapılabilmektedir. Bu nedenle estetik başarı artar ve ameliyat sonrası olan morluk, şişlik, kızarıklıklar daha az görülür. Piezo cerrahisi genellikle açık rinoplasti yönteminde kullanılır, kapalı rinoplasti yönteminde uygulamak enstrümanın hedeflenen bölgelere ulaşması açısından daha zordur"

"AMELİYATSIZ YÖNTEMLER KALICI DEĞİLDİR"

Ameliyatsız yöntemlerle de burun operasyonlarının yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Burun ucu düşükse kaldırılabilir, burun sırtında çökmeler varsa ya da kemer varsa düzeltilebilir, asimetrik burun delikleri varsa veya daha önce geçirilen bir burun ameliyatından sonra oluşan küçük kusurlar varsa düzeltilebilir. Burun ucu botoksunda, burnun dudakla birleştiği uç bölgesindeki kasa botoks uygulanabilir. Dolgu maddeleri, askı dikişleri (iple burun ucu kaldırma), burun ucuna botoks ve lazer kullanılarak burundaki bazı kusurların düzeltilebilir. Ancak, ameliyatsız burun estetiği yöntemlerinin kalıcı işlemler değildir ve 6 ay kadar geçici bir sürede tekrar işlem yapılması gerekebilir" diye konuştu.

"AMELİYATTAN 10 GÜN ÖNCESİ ÖNEMLİ"

Ameliyat olmadan 1 hafta öncesinden itibaren sigara ve alkol, 10 gün öncesinden itibaren de kanama riskini artırdıkları için aspirin ve benzeri kan sulandırıcıların kullanılmaması gerektiğini belirten Tunç, "Nefes almayı engelleyen bazı sorunları olan kişilerin, burun estetiği ameliyatı sırasında bu sorunlarının da düzeltilmesi mümkündür. Hastanın yaşı, sistemik bir hastalığı olup olmadığı, daha önce burunla ilgili herhangi bir ameliyat olup olmadığı gibi çok çeşitli faktörler nedeniyle ameliyat sonrası takip sürecinde yapılacaklar hastaya göre değişir" dedi.

Ameliyat sonrası burnunun gerçek şeklinin 1 yıl sonra ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Tunç, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Gözlük kullanmamızın zorunlu olduğu durumlarda, buruna baskı yapmaması için gözlüğün alın bölgesine yapıştırılarak asılması şeklinde kullanılabilir. 3. Günden sonra lens kullanılabilir. 2 ay direk güneş ışığından kaçınılmalıdır, 1. Aydan sonra denize ve havuza girilebilir. Aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. Günlük normal aktiviteler yapılabilir, 1 hafta kadar ağır eşya kaldırılmamalı ve fazla öne eğilmemelidir. 2 hafta sonra uzun yürüyüşler yapılabilir. 1 ay sonra her türlü spor yapılabilir. 6 ay boyunca buruna darbe almamaya dikkat edilmelidir"