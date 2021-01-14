Bu aparatlar yarı yarıya tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Bu aparatlar yarı yarıya tasarruf sağlıyor

Vatandaşlar susuzluğa önlemi bu şekilde alıyor

Musluk ve duş başlıklarına kolayca taklan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor

ESKİŞEHİR - Son dönemlerde etkisini arttıran kuraklıkla beraber su kaynakları önemli ölçüde azalırken, suyu verimli kullanma yollarının arandığı günlerde musluğa takılan aparatlar büyük fayda sağlıyor.

Ocak ayı olmasına rağmen yağışların normalin altında kalması baraj ve göllerde suların çekilmesine neden oldu. Suyun bitme tehlikesi duruma duyarlı vatandaşlar önlemler almaya başladı. Bu önlemlerden en etkili ve tercih edilenlerinden biri olan tasarruf aparatlarının satışları arttı. Musluk ve duş başlıklarına kolayca taklan aparatlar normale göre yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor.

Daha az su tüketmenin yolu bu aparatlardan geçiyor

Yaklaşık 20 yıldır tesisat ürünleri satan Murat Doğan, aparatların oluşturduğu etkiyi anlattı. Tasarruflu aparatların müdahillerine kıyasla su tüketimi yarısına düşürdüğünü aktaran Doğan, "Musluk ve bataryalarımızın su akış miktarları aşağı yukarı hepsinin aynıdır. Bizim perlatör tabir ettiğimiz kısımlar var, suyun tazyikini veyahut da suyun akışkanlığını bu perlatörler sayesinde sağlıyoruz. Bu perlatörler olmasa ne olur? Dakikada 10 litre 12 litre 15 litre kadar bir kabımızı doldurabilir. Ama bunun ucundaki perlatörlerin sayesinde, perlatörlerin şekline göre dakikada 5,7 litre, 3,8 litre ya da 2 litre akacak şekilde, bu aparat sayesinde bunu biz ayarlayabiliyoruz, su miktarını azaltabiliyoruz. Bunu da sağlayan bir ufak elimizdeki perlatörler. Kafaları değiştirerek su miktarlarını veyahut da debilerini buralardan ayarlayabiliyoruz. İnce delikli tasarruf sağlayan duş başlığımız var. Her ikisi arasında ortalama yüzde 40 yüzde 50'ye yakın bir tasarruf sağlanıyor. Ayda 20 liralık su harcıyorsanız, sırf bu duş başlığından ortalama 8 lira, 7 lira veyahut da 10 lira arasında indirim sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde mutfak bataryanızda da mesela şöyle ince delikli hem daha tazyikli hem daha yoğun fonksiyonlar sayesinde hem suyun basıncını artırıyor, yağmurlama şeklinde veriyor veyahut da suyu tazyikli veriyor hem de çok yoğun olarak gösteriyor ama az su harcıyorsunuz. Bu da ortalama yüzde 40 yüzde 50 civarında tasarrufu sağlıyor" diye konuştu.

Fiyatlar aynı etkileri farklı

Normal aparatsız musluklarla fiyatlarının birbirine yakın olduğunu dile getiren Murat Doğan, uzun vadede hem çevre hem de cep dostu olduğunun altını çizdi. Doğan; "Fiyat farkları aşağı yukarı birbirlerine yakın. Fiyatları birbirlerine yakın ama sağladığı faydalar çok fazla. Uzun vadede hem bütçeye, hem suyun daha az kullanımı için şöyle tasarruflu aparatların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle bu kuraklık döneminde barajlarımızın azaldığı zaman, sularımızın bittiği dönemde su tasarruf başlıklarını tavsiye ediyoruz. Duş başlıklarını veyahut da normal perlatörleri geçen sene 10 tane satıyorsak bu sene 5 tane satmaya başladık. Fakat normal tasarruflu başlıkları diyelim 5 tane satıyorsak 15 tane satmaya başladık yani ortalama yüzde 150 normal tasarruflu başlıklar adet olarak arttı. İnsanlarımız bu konuda daha duyarlı ve hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz" dedi.