Son Dakika Haberleri: Bu apartman dairesinde 25 kişi !
Son Dakika Güncel Bu apartman dairesinde 25 kişi !

Bu apartman dairesinde 25 kişi !

30 dakika önce

Esenyurt'ta bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Bu apartman dairesinde 25 kişi !, System.String[]

Esenyurt'ta bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Daireye baskın düzenleyen ekipler gördükleri görüntü karşısında şaşkına döndü. Bir dairede yaşayan 25 göçmen ile karşılaşan ekipler, göçmenleri gözaltına alarak İl Göç İdaresine teslim etti.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan Esenyurt polis ekipleri, apartman dairesine operasyon düzenledi. Evin kapısına gelen polisler içeriye girdikleri zaman büyük bir şokla karşılaştılar. Ekipler, 2+1 bir apartman dairesinde 25 kaçak göçmen ile karşı karşıya kaldılar. Kaçak yollar ile kısa bir süre önce İstanbul'a getirildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup göçmenlerin, apartman dairesi kiraladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 25 göçmenin gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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