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Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp - Son Dakika

Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp

16.08.2021 17:36

Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp Çöken apartmandan şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı, 11 kişide kayıp Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanından 9 kişinin cansız...

Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp

Çöken apartmandan şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı, 11 kişide kayıp

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanından 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ayrıca 11 kişinin kayıp olduğu ve halen arandıkları öğrenildi.

Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar iş makineleri yardımıyla devam ediyor. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi halen kayıp

Öte yandan, çöken 8 katlı Ölçer Apartmanında ikamet eden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin halen devam ettiği apartmanın enkazında kayıp olan 11 kişinin bulunması içinde çalışmalar sürüyor. Kepçe, greyder gibi iş makineleri yardımıyla apartmanın enkazında biriken moloz yığınları bir yandan alınırken diğer yandan da enkaz altında kaldığı düşünülen 11 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.

Çöken binanın müteahhidi ilçeden ayrıldı

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehmet Ö.'nün yine yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp

Kastamonu, Bozkurt, Rüya, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp - Son Dakika


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