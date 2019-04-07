Bu Araba 200 Milyon TL !!! Dünyanın En Pahalı Yeni Arabası (Bugattı La Voıture Noıre)
41 dakika önce
Bugün sizlere, içlerinde geçtiğimiz ay üretilen Bugatti'nin yeni modelinde yer aldığı, 2019 yılı itibariyle dünyada satılan en pahalı araçlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere, içlerinde geçtiğimiz ay üretilen Bugatti
'nin yeni modelinde yer aldığı, 2019 yılı itibariyle dünyada satılan en pahalı araçlardan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:17 Kaynak: Youtube
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