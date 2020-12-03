Bu araç, engellilerin hayatını kolaylaştıracak - Son Dakika

Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Emin Nejat Doğan ve öğrencileri tarafından engellilere dağıtılması için hazırlanan engelli aracının prototipi tanıtıldı.

Engelli aracının tanıtımında açıklamalarda bulunan Makine Öğretmeni Emin Nejat Doğan, engelli aracının 15 ayda tamamlandığını belirterek, "Dünyadaki engelli araçlarını araştırdım. Engellilerin ulaşım hakkını rahat bir şekilde kullanabilmesi için, tekerlekli sandalyesi ile binip inebileceği ve belirli yerlere bağımsız olarak gidebileceği bir araç tasarlamak istedim. Bu tasarımın tüm mekanik tasarımı şahsıma aittir. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmenlerimiz de aracımızın uzaktan kumandasını yaptı. İşbirliği içinde uzaktan kumandalı rampamızın çalışmasını sağladık. Aracımız, 35-40 kilometre hız yapabiliyor. Aracımızın henüz son hali bu değil. Bu aracı en son, en modern hale getirmek için çalışıyoruz. Prototipin üst kısmına güneş enerjisi paneli eklemek istiyoruz" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise aracın yapım aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime başlanacağını, üretilen araçların ise Muğla'da engelliler derneklerine dağıtılacağını belirtti. - MUĞLA