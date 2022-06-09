Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül! - Son Dakika
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Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül!

09.06.2022 00:12
Bu araca isim bulana 10.000 TL ödül!

Daha önce SDN bardaklarını bir kuruma fayda sağlayacak şekilde sattığımız platform olan Ticimax, Ami için isim bulana ödül veriyor!

Yeni bir eğlenceli içeriğimiz ile karşınızdayız. Hakkı Alkan, Nalet Bebe ve Mus-Car, Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili konumunda olan Citroen Ami'yi inceledi. Daha önce SDN bardaklarını bir kuruma fayda sağlayacak şekilde sattığımız platform olan Ticimax'in bu araç için siz takipçilerimize de bir ödülü var!

Citroen Ami için isim bulana 10.000 TL ödül!

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Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş., ağırlıklı olarak e-ticaret yazılımları, özel e-ticaret çözümleri ve tasarım hizmetleri vermek üzere kuruldu. Ticimax, güçlü altyapısı ve 15 yılı aşkın tecrübesi ve 180+ uzman personeli ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmesine yardım ediyor.

Ticimax, aralarında Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerininde yer aldığı 14.000 'in üzerinde firmaya e-ticaret altyapı hizmeti sağlıyor. Geliştirilen güçlü altyapısı ile kullanıcılarına yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde satış yapmaya olanak tanıyor.

BÜDOTEK'te bulunan Ar-Ge merkezlerinde, müşterilerinin e-ticaret alanında başarıyı yakalamaları için devamlı olarak altyapısına yenilikler katmakta ve yazılım güncellemeleri sunuyor.

Mus-Car'ın galerisinden Citroen Ami ile yola çıkan Hakkı Alkan, Mus-Car ve Nalet Bebe aracı deneyimleyerek aracı inceledi.

Çevreci bir otomobil olan Ami, %100 elektrikli ve parçaları geri dönüşümlü malzemeye sahip. İki kişilik otomobilde arka koltuk sırası bulunmuyor. İki kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal.

Önden çekişli otomobilin 70 km menzili mevcut. Bu da semtler arası seyahat için yeterli görünüyor. Citroen Ami'nin motor gücü ise 8 beygir. Aracın ayrıca 45 km maksimum hızlanması bulunuyor.

Citroen Ami teknik özellikleri:

Motor: 5.5 kWh (8 beygir), önden çekişli

Tip: Hatchback

Koltuk ve kapı sayısı: 2

Yakıt tipi: Elektrikli (Li-IOn batarya)

Maksimum hız: 45 km/saat

Ağırlık: 485 kg

Menzil: 75 km

14 inç jant

YORUMLAR
500
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Kaynak: Shiftdelete

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