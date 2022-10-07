Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

07.10.2022 10:17
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir tırın kupası yerinden koparak yola fırlarken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir tırın kupası yerinden koparak yola fırlarken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde seyir halinde bulunan İsmail K. yönetimindeki 34 VN 1395 plakalı tıra, İsmail Ş. idaresindeki 37 EH 521 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 37 EH 521 plakalı tırın kupası yerinden koparak yola fırladı. Yaşanan kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri kaza yerinde trafiğe tek şeritten kontrollü bir şekilde verirken, 37 EH 521 plakalı tırın olay yerinden vinç yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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