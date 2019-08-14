Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu -İngiliz uyruklu kadın kazadan yara almadan kurtulduMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bu araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

-İngiliz uyruklu kadın kazadan yara almadan kurtuldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde takla atan araçtan İngiliz kadın burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaynar mevkiinde meydana gelen kazada süratli bir şekilde viraja giren 48 CAH 06 plakalı aracı kullanan İngiliz kadın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüşe çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç orta refüjde durabildi. Kazayı gören otel çalışanları kadını araçtan çıkararak otelin önüne getirdi. Burnu bile kanamadan araçtan çıkan kadının imdadına otel doktoru ve hemşiresi yetişti. Yoldan geçen içinde hasta olduğu öğrenilen 112 ambulans kadının yanına giderek gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle birlikte kadın Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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